Стиральная машина взорвалась в квартире на севере Москвы

Стиральная машинка взорвалась в квартире многоэтажки на севере столицы, пострадавших нет, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в жилом доме на Хорошевском шоссе. Хозяйка квартиры затеяла стирку, однако в какой-то момент машинка неожиданно загорелась и взорвалась. В настоящее время информации о пострадавших нет.

На месте происшествия работают городские экстренные службы.

Ранее стало известно, что в Москве убийца пытался взорвать подъезд дома, чтобы скрыть следы преступления. Преступник включил газовую плиту в квартире и скрылся.