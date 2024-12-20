Стиральная машина взорвалась в квартире на севере Москвы
Фото - © Valeryi Vysotkov / Фотобанк Лори
Стиральная машинка взорвалась в квартире многоэтажки на севере столицы, пострадавших нет, сообщает SHOT.
Инцидент произошел в жилом доме на Хорошевском шоссе. Хозяйка квартиры затеяла стирку, однако в какой-то момент машинка неожиданно загорелась и взорвалась. В настоящее время информации о пострадавших нет.
На месте происшествия работают городские экстренные службы.
Ранее стало известно, что в Москве убийца пытался взорвать подъезд дома, чтобы скрыть следы преступления. Преступник включил газовую плиту в квартире и скрылся.