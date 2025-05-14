Стеснялась перед пассажирами: у россиянки выпала печень из-за сдерживания кашля

Летевшая на отдых россиянка стеснялась потревожить других пассажиров и решила сдерживать приступы сильного кашля. В итоге у женщины порвались боковые мышцы и выпала печень, утверждает Baza .

Вероятно, если бы женщина находилась не в небе, то не получила бы настолько серьезной травмы, однако атмосферное давление сыграло свою роль. Когда пассажирка в очередной раз сдерживала кашель, у нее порвались боковые мышцы. В результате этого в образовавшийся проем выпала печень.

Женщина почувствовала сильную боль через два дня после полета. В этот момент она также заметила на себе гематому, которая растянулась от пупка до середины спины. В последующие дни правая часть живота пострадавшей также начала вздуваться и увеличиваться в размерах.

Россиянка обратилась к врачам только спустя три месяца после травмирования. По данным канала, доктора диагностировали у женщины боковую грыжу. Ей решили провести сложную операцию, однако для нее пациентке требовалось сначала сбросить лишний вес.

В итоге оперативное вмешательство прошло успешно, пациентка вылечилась. Осложнений у нее не наблюдается.