сегодня в 19:26

Стекло автобуса столичного «Спартака» разбили перед матчем с «Краснодаром»

Неизвестный разбил окно автобуса московского «Спартака» перед матчем с «Краснодаром» в рамках 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Пострадавших нет, сообщает «Чемпионат» .

Игра пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, начало в 19:30 по московскому времени.

«Перед матчем с „Краснодаром“ произошел инцидент. Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором наша команда добиралась до арены», — говорится в сообщении пресс-службы «красно-белых».

В «Спартаке» добавили, что в результате инцидента пострадавших нет. Делегат был оперативно уведомлен о произошедшем.

На опубликованных кадрах видно, как у автобуса разбито одно из боковых стекол. При этом автобус принадлежит «Краснодару», о чем свидетельствует соответствующая надпись нем.

