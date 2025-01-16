Стало известно содержимое коробки, напугавшей спецслужбы Москвы
Перекрытие в центре Москвы ввели из-за коробки с бумагой
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Спецслужбы перекрыли улицу Мясницкая в центре Москвы из-за подозрительной коробки. Предварительно, в ней лежит бумага, сообщает Baza.
Подозрительный предмет нашли на улице. На месте работают кинологи с собаками.
Мясницкая улица остается перекрытой. Туда не пускают ни автомобили, ни пешеходов.
Прочие детали и обстоятельства ситуации выясняются.
Между тем спецслужбы предотвратили атаку на школу в подмосковном Реутове. По данным прессы, нападение хотел совершить 16-летний таджикистанец, приверженец террористической идеологии. Иностранный подросток планировал напасть на учебное заведение заведение с 3 ножами. Его планы рассекретили, подозреваемый задержан.