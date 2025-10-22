Стало известно, почему мужчина устроил стрельбу у парламента Сербии

Открывший огонь у парламента Сербии заявил, что стрелял из-за нелюбви к палаткам

22 октября в Белграде рядом со зданием парламента произошла стрельба, после которой начался пожар в одной из палаток. Полиция по горячим следам задержала злоумышленника, который объяснил причину своей агрессии нелюбовью к палаткам, пишет РИА Новости .

«Потому что не люблю палатки и хотел, чтобы меня убили, потому что это центр города и я рожден здесь», — сказал мужчина при задержании.

Ранее сообщалось, что из-за стрельбы у здания парламента Сербии ранение получил один человек. После этого был задержан 70-летний мужчина.

Момент происшествия запечатлели камеры видеонаблюдения. Местные правоохранительные органы продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.

