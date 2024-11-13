Стало известно, что происходит в аэропорту Пензы после налета беспилотников

Аэропорт Пензы работает в штатном режиме после того, как в области сбили украинские беспилотники. Ограничения на функционирование воздушной гавани не вводились, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора аэропорта

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале сообщал, что утром 13 ноября в лесу около поселка Монтажный в Пензе нашли три беспилотника. По словам главы региона, предварительно, в результате ЧП погибших и пострадавших нет, разрушений жилых домов не зафиксировано.

На месте падения дронов в Пензе работали экстренные службы.

Ранее Минобороны РФ докладывало, что за ночь российская ПВО сбила 29 беспилотников над регионами страны. Большинство из дронов уничтожили в Курской и Белгородской областях.