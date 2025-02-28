Стало известно число пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге

SHOT: три человека пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

В результате ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге три человека пострадали и один погиб. Возбуждено уголовное дело, ситуацией также заинтересовалась прокуратура, сообщает SHOT .

По данным издания, авария произошла из-за того, что водитель автобуса превысил скорость, он задержан. «Mash на Мойке» писал, что силовики отрабатывают версию о том, что 55-летний шофер уснул за рулем.

Судя по записям с уличных видеокамер, на повороте автобус съехал с дороги и начал сбивать легковушки и ограждения. В ходе аварии также произошел наезд на остановку.

По информации «Mash на Мойке», водитель автобуса имеет 15-летний стаж управления транспортом.