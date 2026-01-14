Сталкера-подростка, который шпионил за ребенком, заметили в Томске

В Томске заметили, что юный преследователь следил за школьником. Мать мальчика, обеспокоенная произошедшим, ведет собственное расследование и организует «дежурства», стремясь выявить сталкера, сообщает Telegram-канал «112» .

По словам Ольги, матери школьника, 11 января, когда ее сын возвращался домой из школы в позднее время, за ним начал следовать неизвестный человек, одетый в темную одежду.

«Он шел за ним, притормаживал и ускорялся, чтобы быть незаметным на людях. Когда мой сын входил в паркинг, тот прибавил шаг и открыл закрывающуюся дверь!» — рассказала Ольга.

Ребенку удалось забежать в подъезд и запереть магнитную дверь прямо перед носом преследователя. Сталкер не смог проникнуть внутрь. Испуганный мальчик рассказал Ольге о взрослом мужчине, который за ним гнался. На следующий день женщина запросила записи камер видеонаблюдения в управляющей компании и обнаружила, что преследователем был подросток.

Семья не имеет никаких предположений о личности сталкера и не обращалась в полицию из-за отсутствия существенных улик. Теперь Ольга ежедневно встречает сына после занятий и устраивает засады, надеясь поймать загадочного преследователя.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.