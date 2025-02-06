Стали известны подробности уголовного дела дочери убитого экс-мэра Самары

В четверг, 5 февраля, стало известно об исчезновении бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, об этом сообщил бизнес-партнер экс-чиновника, однако их тела пока не найдены. По неподтвержденной пока информации СМИ, Тарховы были застрелены или избиты до смерти, после чего законсервированы в бочки. По подозрению в убийстве деда и его супруги задержана внучка Тархова — Екатерина.

Ранее семья Тарховых оказалась в центре криминального скандала в 2022 году в связи с делом дочери экс-мэра.

По информации материалов уголовного дела Людмилы Тарховой, опубликованной на сайте Ленинского районного суда Самары, женщина вместе с подельником вымогала 200 миллионов рублей у депутата самарской облдумы Александра Милеева. Тархова шантажировала Милеева, грозя предать огласке некую порочащую его информацию.

Депутат согласился передать деньги и договорился с Тарховой о встрече, а параллельно сообщил о шантаже в ФСБ, в результате во время встречи с Милеевым Тархова была задержана.

Суд признал Людмилу Тархову виновной и назначил ей наказание в виде семи лет заключения в колонии общего режима, которое она сейчас и отбывает, хотя виновной себя не считает.

По версии самой Людмилы, в 2013 году Милеев взял в долг у Виктора Тархова 2,5 млн долларов под 20% годовых на три года, но так и не вернул необходимую сумму. Позже, в период пандемии, Тархов якобы передал Людмиле доверенность, чтобы Милеев мог вернуть долг ей, отмечается в сообщении.

Пропавший 77-летний экс-мэр Самары руководил городом с 2006 по 2010 год и известен тем, что вернул ему историческое название.