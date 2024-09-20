Стали известны подробности смерти сына певицы Ирины Понаровской

В Москве на 40-м году жизни скончался сын заслуженной артистки РФ Ирины Понаровской Энтони Родд. Предварительно, причиной смерти художника стал сердечный приступ, сообщает Mk.ru .

Точная причина смерти сына известной певицы будет известна после вскрытия.

Вечером 19 сентября Родд находился в своей столичной квартире вместе с супругой Анной Чайниковой и двумя детьми 6 и 10 лет. После ужина все члены семьи разошлись по комнатам, а около 23:00 легли спать. При этом Энтони перед сном отправился принять душ.

Анна рассказала, что супруг любил перед сном принимать контрастный душ. Около 05:00 она проснулась и не обнаружила Энтони рядом, а в ванной продолжала литься вода. Сын Понаровской лежал без сознания в пустой ванной, а из крана текла горячая вода. При этом на ноге мужчины была характерная при падении ссадина.

Предварительно, у Энтони остановилось сердце в результате острой сердечной недостаточности. Смерть художника наступила несколько часов назад.

Невестка Понаровской добавила, что Энтони был крепким мужчиной и не принимал никаких лекарств или других препаратов. Уже 2,5 года Родд не употреблял спиртные напитки и почти все время находился дома, занимаясь детьми, так как не работал.

Ранее в Москве на 70-м году жизни скончался известный тележурналист, один из основателей отечественного телевидения Николай Сванидзе.