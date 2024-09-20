Стали известны подробности смерти сына певицы Ирины Понаровской
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В Москве на 40-м году жизни скончался сын заслуженной артистки РФ Ирины Понаровской Энтони Родд. Предварительно, причиной смерти художника стал сердечный приступ, сообщает Mk.ru.
Точная причина смерти сына известной певицы будет известна после вскрытия.
Вечером 19 сентября Родд находился в своей столичной квартире вместе с супругой Анной Чайниковой и двумя детьми 6 и 10 лет. После ужина все члены семьи разошлись по комнатам, а около 23:00 легли спать. При этом Энтони перед сном отправился принять душ.
Анна рассказала, что супруг любил перед сном принимать контрастный душ. Около 05:00 она проснулась и не обнаружила Энтони рядом, а в ванной продолжала литься вода. Сын Понаровской лежал без сознания в пустой ванной, а из крана текла горячая вода. При этом на ноге мужчины была характерная при падении ссадина.
Предварительно, у Энтони остановилось сердце в результате острой сердечной недостаточности. Смерть художника наступила несколько часов назад.
Невестка Понаровской добавила, что Энтони был крепким мужчиной и не принимал никаких лекарств или других препаратов. Уже 2,5 года Родд не употреблял спиртные напитки и почти все время находился дома, занимаясь детьми, так как не работал.
Ранее в Москве на 70-м году жизни скончался известный тележурналист, один из основателей отечественного телевидения Николай Сванидзе.