Стали известны подробности гибели рабочих на стройке на западе Москвы

Рабочие погибли при падении стройматериалов на строительном объекте в Москве

Строительные материалы рухнули с высоты на рабочих на одном из строящихся объектов на западе Москвы. Мужчин спасти не удалось, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Во вторник утром стало известно, что двое рабочих погибли на стройке на Верейской улице в столичном районе Очаково-Матвеевское.

К настоящему моменту других подробностей происшествия нет.

Ранее рабочий свалился в шахту лифта на стройке ЖК на Производственной улице в Москве. От полученных травм мужчина погиб на месте.

