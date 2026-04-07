Стали известны подробности гибели рабочих на стройке на западе Москвы
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Строительные материалы рухнули с высоты на рабочих на одном из строящихся объектов на западе Москвы. Мужчин спасти не удалось, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Во вторник утром стало известно, что двое рабочих погибли на стройке на Верейской улице в столичном районе Очаково-Матвеевское.
К настоящему моменту других подробностей происшествия нет.
Ранее рабочий свалился в шахту лифта на стройке ЖК на Производственной улице в Москве. От полученных травм мужчина погиб на месте.
