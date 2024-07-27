Стала известна причина массового отравления курицей гриль в Санкт-Петербурге

Продававшаяся в Петербурге курица могла быть заражена сальмонеллезом на заводе

По данным источника в руководстве EuroSpar, попавшая на прилавки сети в Санкт-Петербурге курица гриль могла быть заражена сальмонеллезом еще на заводе, сообщает Life.ru .

Предварительно, опасной оказалась целая партия курицы. При этом повара в магазине ничего странного не заметили — тушки не воняли и выглядели нормальными.

К трагическим последствиям для покупателей куры гриль могло привести то, что мясо плохо прожарилось, и сальмонеллы не погибли.

Отдел собственной продукции временно приостановил работу. Сейчас устанавливают, в какие еще магазины могла попасть опасная курятина.

Ранее в Петербурге 7 человек подхватили сальмонеллез после того, как съели куру гриль из супермаркета EuroSpar. При этом жалобы поступили и из других городов: Саранска, Нижнего Новгорода и Мытищ. Там покупатели обратили внимание на ужасный запах и сырость мяса.