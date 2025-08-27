Стала известна личность стрелявшего в американском штате Миннесота

Стрелявшим в американском штате Миннесота, где пострадали около 20 человек, оказался 20-летний Робин Уэстман, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на NYP.

Отмечается, что подозреваемый открыл огонь через витражные окна католической церкви Благовещения около 8:30 утра в среду, когда в здании находились школьники.

По данным NBC, в результате стрельбы пострадали минимум 20 человек, еще трое погибли. По предварительной информации, стрелявшего нашли мертвым.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему уже доложили о произошедшей стрельбе. По его словам, сотрудники Федерального бюро расследований незамедлительно прибыли на место инцидента. Президент также отметил, что администрация Белого дома продолжит следить за развитием этой трагической ситуации.