Стая бродячих собак загрызла куриц жительницы Кузбасса

В Сети появилось видео, снятое жительницей деревни Зимник, расположенной в Юргинском районе, на котором запечатлены мертвые курицы, сообщает Сiбдепо .

Женщина рассказала, что около недели назад на ее птиц напала стая бродячих собак, истребившая, по ее словам, более сотни особей.

Данный пост вызвал бурные обсуждения среди жителей Кузбасса, что вполне объяснимо, ведь для сельской жительницы эти куры являлись не просто домашними животными, а важным источником пропитания для нее и ее семьи.

Ранее стало известно, что бродячие собаки, грызущие машины, могут представлять опасность.