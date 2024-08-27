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США привлекают Молдавию и Румынию к перевозке биологических материалов с Украины

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что Соединенные Штаты Америки начали активно включать Молдавию и Румынию в логистические схемы перевозки биологических материалов с территории Украины. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Вашингтон задействует для этих целей подконтрольные организации в указанных странах, пишет RT .

По словам Кириллова, такая тактика позволяет скрыть конечных получателей биоматериалов и отвлечь подозрения от правительственных органов США и американской военно-биологической программы.

Российский военачальник отметил, что вывозом опасных грузов с Украины в Молдавию занимается компания «Биопартнерс», являющаяся дочерним предприятием американской организации. В схему также вовлечены молдавские фирмы «Гамма Логистик» и «АэроТрансКарго», связанные, по словам Кириллова, с президентом Молдавии Майей Санду.

Кроме того, генерал обвинил США в продолжении работы над созданием биологических агентов, избирательно поражающих конкретные этнические группы.