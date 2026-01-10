сегодня в 20:56

Средства ПВО перехватили 10 украинских БПЛА над 6 регионами РФ в субботу вечером

Дежурные средства ПВО в субботу вечером обнаружили и уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа в небе над шестью российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инциденты произошли с 16:00 до 20:00.

Так, 3 вражеских дрона перехватили над территорией Белгородской области, 2 БПЛА — над территорией Курской области, 2 — над территорией Воронежской области, 1 — над территорией Брянской области, 1 — над территорией Ростовской области и 1 — над территорией Республики Дагестан.

Согласно данным оборонного ведомства, системы ПВО в субботу днем обнаружили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.