Сразу три машины столкнулись на внутренней стороне ТТК в Москве

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве в районе дома 1/7 по 1-му Кожуховскому проезду столкнулись сразу три автомобиля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Оперативные службы уже работают на месте происшествия. О пострадавших не сообщается. Выясняются обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе столично Дептранса сообщили, что движение по этому участку дороги уже восстановлено.

Ранее на 25-м километре Калужского шоссе в Москве столкнулись две машины, из-за чего на проезжей части образовался затор. Что стало причиной ДТП и есть ли пострадавшие, пока не сообщается.