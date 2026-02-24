«Сработали подушки, выбиты двери»: видео с места подрыва машины ДПС в Москве

В ночь на 24 февраля на площади у Савеловского вокзала в Москве в результате действий нападавшего был подорван автомобиль ДПС. Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале показал фото и видео с поврежденным служебным транспортом, у которого в ходе происшествия сработали подушки безопасности.

На опубликованных кадрах видно, что в результате подрыва у служебной машины ДПС сильно повредились все двери, открылись капот и багажник, а также выбило лобовое стекло и погнуло крышу. На месте происшествия работали в том числе криминалисты и следователи. Они осматривали территорию вокруг подорванной машины и само транспортное средство, а также анализировали материалы с камер видеонаблюдения.

Один инспектор Госавтоинспекции получил смертельные травмы и погиб на месте случившегося. Еще двое сотрудников полиции были госпитализированы в одну из московских больниц, где им предоставляется необходимая врачебная помощь.

По предварительной информации, сам злоумышленник также погиб на месте. По факту случившегося Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, подпадающих под статью 317 Уголовного кодекса «Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и часть 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконное обращение взрывных устройств».

В ближайшее время планируется назначение комплекса судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую и взрывотехническую. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

