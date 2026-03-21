Спиртовые салфетки и кола: 3 подростков госпитализировали после «адского напитка»
Двух парней и одну девушку доставили в больницу в столице после того, как они выпили «адский напиток», смешав спиртовые салфетки с кока-колой, сообщает SHOT.
Врачи подозревают у школьников острое отравление изопропанолом.
Подростки пожаловались на тошноту, рвоту, диарею, повышенную температуру, а также проблемы с координацией и дыханием. Позднее пациенты признались, что хотели опьянеть, поэтому заказали спиртовые салфетки, развели их в воде, смешали с газировкой и выпили.
Врачи стабилизировали состояние школьников. Они проходят лечение.
Ранее в Волгограде девочка-подросток попала в больницу с отравлением неизвестным веществом.
