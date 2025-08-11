Спецслужбы Украины хотели использовать российских пенсионерок как «живые бомбы»

Сотрудники украинских спецслужб делали вид, что они — российские силовики, так они завербовали 5 пенсионерок из РФ. Те должны были убить солдат ВС РФ с использованием бомб, замаскированных под бытовые вещи, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Украинские спецслужбы собирались использовать пожилых россиян в качестве смертников при организации терактов. Они делали это, чтобы избавиться от ненужных свидетелей и не платить вознаграждение.

Для организации терактов украинские спецслужбы связывались с жертвами через Telegram и WhatsApp*, применяли мошеннические схемы и психологическое воздействие. Противник пытался воздействовать на пятерых пенсионерок, у которых во время афер выманили деньги с банковского счета или заставили продать квартиру, а затем передать средства курьеру.

Мошенники при этом представлялись сотрудниками ФСБ, Следственного комитета, МВД, Генеральной и Военной прокуратур, иных органов власти. Сотрудники украинских спецслужб применяли служебную терминологию и комбинированные формы воздействия.

Аферисты обещали пенсионеркам вернуть украденные у них средства в обмен на «содействие». Таким образом пожилых людей привлекали к наблюдению за местами жительства и стоянок машин военных, хранению взрывчатки и подрыву бойцов.

Сотрудники украинских спецслужб хотели, чтобы пенсионеры лично передали российским военным самодельное взрывное устройство, в результате которого солдаты бы погибли. Таким образом украинские спецслужбы использовали бы пожилых женщин как «живые бомбы».

Также РИА Новости публикует видео от ФСБ с предполагаемыми преступлениями, совершенными пенсионерками. На первой записи пожилая женщина оставляет рядом с автомобилем доску для шахмат и пакет. На втором и третьем видео три пенсионерки, предположительно, забирали некий груз из тайника.

Следственная служба УФСБ России по Москве и Московской области открыла уголовные дела по статьям о покушении на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.