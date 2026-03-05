Спешил в школу: подросток угодил под поезд на переходе через ж/д пути в Москве

сегодня в 14:51

Поезд переехал школьника, когда тот шел через ж/д пути в Москве

Московского подростка госпитализировали в больницу после того, как он попал под поезд при переходе через ж/д пути, сообщает «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел на пешеходном переходе через пути Савеловского направления в районе Новодмитровской улицы около 8 часов утра 5 марта.

13-летний парень спешил в школу и не заметил приближающийся поезд. Состав переехал подростка.

Ребенок получил тяжелые травмы. Он доставлен в больницу.

Пешеходный переход через пути в районе Новодмитровской улицы представляет собой узкую дорогу. Обычно здесь высокая интенсивность движения поездов.

Ранее на станции Бекасово в Троицком административном округе Москвы 59-летний железнодорожник попал под поезд. Ему пришлось ампутировать ноги.

