«Спать ложись»: в США мужчина растрелял мать за невинную просьбу

В Техасе 20-летний парень 11 раз выстрелил в свою мать

В штате Техас 20-летний Кевин Марин выпустил 11 пуль в собственную мать в ответ на просьбу не шуметь ночью и лечь спать, сообщает «Царьград» .

Все произошло 13 сентября. Около 3:00 Кевин встал с кровати и отправился в спальню родителей, а затем расстрелял женщину. Его старший брат срочно вызвал медиков, пострадавшую госпитализировали.

Как пишет издание The Mirror, врачи сделали все возможное для ее спасения и смогли вытащить из критического состояния.

Молодого человека арестовали, его обвиняют в покушении на убийство и нанесении тяжких травм. На месте происшествия правоохранители обнаружили гильзы, следы крови и отверстия от пуль в стене.

В середине сентября 82-летняя американская пенсионерка убила мужа в доме престарелых. Она попросила соседа довезти ее с супругом до учреждения «Престон Хелс Центр» на острове Хилтон-Хед и затем выстрелила 81-летнему мужчине в грудь.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.