Спасли двух детей: в центре Москвы потушили пожар в десятиэтажке

Спасатели потушили пожар в многоэтажке в центре Москвы и спасли двух детей

Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке на Ленинском проспекте в Москве. Из горящей квартиры вызволили двоих детей, еще одного человека спасли этажом выше, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

Огнем была объята одна из квартир в десятиэтажном доме в центре Москвы. По данным огнеборцев, там горели личные вещи и мебель.

Спасенных детей из горящей квартиры и их соседа уже передали врачам, чтобы специалисты оценили их состояние.

Издание «МК: срочные новости» утверждало, что при сегодняшнем пожаре в «сталинке» на Ленинском проспекте пострадали две девочки. По его данным, детям по 4 года и 6 лет.