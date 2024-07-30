Спасатели завершили работы на месте схода поезда под Волгоградом

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МЧС завершило спасательную операцию на месте схода поезда в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Поисково-спасательные работы на месте схода поезда завершены", - указано в сообщении.

Пассажиры могут продолжит свой путь со станции Котельники. Багаж уже доставлен в этот населенный пункт.

На месте происшествия работали 324 специалиста и 109 единиц техники, уточнили в пресс-службе министерства.

29 июля КамАЗ столкнулся с поездом №491 Казань-Адлер на железнодорожном переезде в Волгоградской области. Из 800 пассажиров пострадали 52 человека. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.