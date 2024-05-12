Спасатели вынуждены прервать работы из-за ракетной опасности в Белгороде
Спасатели второй раз прервали работы из-за ракетной опасности в Белгороде
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Спасатели вынуждены прервать поисково- спасательные работы из-за сигнала ракетной опасности в Белгороде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.
Такой инцидент происходит уже второй раз, поэтому работы продвигаются медленнее.
Ранее стало известно, что при повторном обрушении в Белгороде три спасателя получили травмы.
В результате поисково-спасательных работ удалось спасти 16 человек.