Спасатели вынуждены прервать работы из-за ракетной опасности в Белгороде

сегодня в 14:52

Спасатели второй раз прервали работы из-за ракетной опасности в Белгороде

Такой инцидент происходит уже второй раз, поэтому работы продвигаются медленнее.

Ранее стало известно, что при повторном обрушении в Белгороде три спасателя получили травмы.

В результате поисково-спасательных работ удалось спасти 16 человек.