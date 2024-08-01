Спасатели увидели 2 тела под обломками обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

112: спасатели заметили еще двоих под обломками дома в Нижнем Тагиле

Спасатели заметили под обломками двух разрушенных подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле два тела без признаков жизни, сообщает Telegram-канал 112 .

Пока сотрудники МЧС не смогли добраться до них. Не исключено, что жители дома до сих пор живы.

Telegram-канал SHOT сообщал, что один человек погиб. Также Минздрав РФ направил два вертолета с врачами для помощи пострадавшим при инциденте.

Ранее стало известно, что прямо перед взрывом из соседнего дома обрушившейся многоэтажки прогнали лжегазовщиков. Они ходили по квартирам и якобы проверяли оборудование.