Спасатели разыскивают годовалого ребенка на месте обрушения моста

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Число пострадавших в результате ЧП в Брянской области выросло до 35. По данным региональных властей, погибли семь человек.

Московская железная дорога назвала причиной обрушения моста в Брянской области «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».

Ранее сообщалось, что по предварительной информации, подорвали мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Москва — Климово».

Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста продолжаются.