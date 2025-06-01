Спасатели разыскивают годовалого ребенка на месте обрушения моста
Спасатели разыскивают годовалого ребенка на месте обрушения Брянской области, сообщает SHOT.
Число пострадавших в результате ЧП в Брянской области выросло до 35. По данным региональных властей, погибли семь человек.
Московская железная дорога назвала причиной обрушения моста в Брянской области «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».
Ранее сообщалось, что по предварительной информации, подорвали мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Москва — Климово».
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста продолжаются.