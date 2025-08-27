сегодня в 11:30

Спасатели потушили пожар в здании конюшни в Москве

На территории Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева произошло возгорание на площади 15 кв. м. Спасатели ликвидировали пожар в конюшне, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

Возгорание произошло по адресу: улица Верхняя аллея, д. 6. стр. 1. Согласно поступившей заявке, пожар начался в двухэтажном здании конюшни в помещении охраны.

В здании никого не было, сведений о пострадавших не поступало. Возгорание было локализовано, а затем ликвидировано силами сотрудников МЧС.

Ранее работники 240-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» в ходе тушения возгорания спасли четырех человек. ЧП произошло в многоквартирном доме города Электроугли Богородского городского округа.