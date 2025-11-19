Спасатели потушили пожар в отеле «Radisson Blue Олимпийский» в Москве
Фото - © скриншот
Возгорание в отеле «Radisson Blue Олимпийский» на улице Самарской, 1, в Москве удалось потушить. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
До приезда сотрудников служб из отеля самостоятельно вышли около 400 человек. Информации о пострадавших не поступало.
Пожар тушили 39 сотрудников МЧС. Были задействованы 10 единиц техники.
Ранее сообщалось, что на третьем этаже «Radisson Blue Олимпийский» произошло задымление. Постояльцы эвакуировались сами.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.