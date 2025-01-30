Спасатели Подмосковья вскрыли дверь в квартиру пенсионерки в Дубне

В четверг, 30 января, спасатели поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь в квартиру жилого дома, которую хозяйка не смогла открыть своим ключом. Инцидент произошел в городском округе Дубна, сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника ПСП ПСЧ-215 Михаил Паленов проинформировал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась 71-летняя пенсионерка и рассказала, что в квартире кто-то закрылся с внутренней стороны, а своим ключом открыть дверь женщине не удалось. У соседей был запасной ключ, но и он ситуацию не спас.

«Оперативно прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы и сотрудники полиции проверили у женщины документ на право проживания по данному адресу, а затем специалисты службы с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели квартиру и, убедившись в отсутствии посторонних лиц, обеспечили доступ хозяйке в жилье. В медицинской помощи пенсионерка не нуждалась», — заключил Михаил Паленов.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.