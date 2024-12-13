Спасатели Подмосковья помогли попасть в квартиру маме с пятью детьми

В четверг, 12 декабря, работники 291-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь многодетной семье, которая не могла попасть в свою квартиру. Случай произошел в поселке Туголесский Бор городского округа Шатура, сообщает пресс-служба управления.

Начальник подразделения Юрий Смирнов рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» за помощью специалистов обратилась многодетная мама, которая ушла на прогулку с четырьмя подростками и восьмимесячным малышом, а когда семейство вернулось домой то, выяснилось, что ключей ни у кого нет, а впопыхах дверь просто захлопнули.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы, узнали от хозяйки квартиры о том, что ключи лежат на холодильнике, который стоит около окна. Поэтому один из специалистов по трехколенной лестнице до окна на втором этаже, открыл форточку, благополучно забрал ключи и передал их благодарной женщине», — заключил Юрий Смирнов.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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