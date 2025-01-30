Спасатели Подмосковья оказали помощь участникам ДТП в Кашире

Заместитель начальника части Роман Широков рассказал, что около часа ночи очевидцы аварии позвонили в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и сообщили о том, что на автомобильной дороге Кашира — Серебряные Пруды легковой автомобиль Toyota Celica съехал в кювет и перевернулся на крышу.

«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли на место происшествия и во избежание возгорания автомобиля отключили аккумулятор. Затем специалисты оказали первую и психологическую помощь 27-летнему водителю и его спутнице, которые получили травмы различной степени тяжести. После чего спасатели передали пострадавших медикам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в больницу», — пояснил Роман Широков.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.