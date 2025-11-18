Спасатели обследовали пещеру с гротами в поисках семьи Усольцевых
На территории Красноярского края продолжаются поиски бесследно пропавшей семьи Усольцевых, их проводят только в квадратах, указанных следователями, сообщает «Царьград».
При этом в поисках задействованы только профессионалы и аттестованные спасатели.
17 ноября специалисты обследовали пещеру глубиной 15 м, которая расположена в окрестностях Кутурчина. Спасатели осмотрели три грота и все ходы, но следов семьи не нашли. Работы планируется продолжить и 18 ноября.
Семья Усольцевых — супруги и маленькая дочка — бесследно пропала 28 сентября 2025 года. Следователи рассматривают несколько версий их пропажи. Пока серьезных зацепок нет. По одной из версий, предпринимателя, его жену и маленькую дочь могли съесть медведи.
