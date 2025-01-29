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Спасатели нашли пропавшего человека после взрыва на заводе в Белогорске

Спасатели определили возможное местонахождение человека, пропавшего после взрыва на маслоэкстракционном заводе в Белогорске, сообщает РИА Новости .

При обследовании одного из бункеров камерой определено предположительное местонахождение пропавшего мужчины. По информации МЧС по региону, резервуар заполнен шротом. Требуется разгрузка 28 тонн.

Отмечается, что на месте происшествия работает 41 человек, задействовано 11 единиц техники.

В амурском Белогорске произошел взрыв на 7-м этаже производственного помещения. В результате ЧП есть разрушения. Спасатели ищут человека, который может находиться под завалами. По версии министерства, взрыв вызвало нарушение технологического процесса. Несущие конструкции здания не повреждены. После случившегося работу на предприятии пришлось остановить.