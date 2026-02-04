Спасатели ликвидировали последствия ДТП на трассе А-108 в Ступине

Дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной трассе А-108 в округе Ступино. По информации начальника караула Максима Кобзева, сообщение о ДТП поступило в службу «Система-112» от очевидцев. Автомобиль Volvo съехал в кювет и опрокинулся на бок.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Водитель грузовика самостоятельно выбрался из кабины до приезда специалистов. Для предотвращения возгорания спасатели отключили аккумулятор транспортного средства, оградили место аварии и оказали водителю психологическую поддержку.

В результате происшествия никто не пострадал. Спасатели напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасный скоростной режим и учитывать погодные условия. В случае ЧС рекомендуется обращаться по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.