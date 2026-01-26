Спасатели деблокировали пострадавших после ДТП в Богородском округе Подмосковья

Авария произошла на дороге местного значения возле садового товарищества «Приозерье». Столкнулись автомобили «ВАЗ-2199» и «Шкода Кодиак». В результате ДТП водитель и пассажир «ВАЗ-2199», мужчины 2001 и 2003 годов рождения, оказались зажаты в салоне.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Для обеспечения безопасности огнеборцы оградили участок дорожными конусами, отключили аккумуляторы автомобилей и убрали разлившиеся масло и топливо с проезжей части.

Водитель «Шкода Кодиак» смог выбраться самостоятельно, а пострадавших из «ВАЗ-2199» деблокировали с помощью спецоборудования. После извлечения их аккуратно уложили на носилки и передали медикам. Водитель получил перелом ноги и ушиб руки, пассажир — черепно-мозговую травму, открытую рану затылка и перелом носа. Оба доставлены в городскую больницу Ногинска. Для восстановления движения спасатели убрали с дороги разбитые детали автомобилей.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.