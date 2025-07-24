Спасатель погиб, есть пропавшие. Под Ростовом тушат страшный пожар в ТЦ
Спасатели понесли потери при тушении крупного пожара в ТЦ Новошахтинска
Фото - © МЧС России
Сотрудник МЧС погиб при тушении крупного пожара в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области. Также пострадал замначальника службы пожаротушения — его увезли в больницу с тяжелыми ожогами ног, сообщает «112».
Несколько работников ТЦ на улице Ленина до сих пор считаются пропавшими, несмотря на то, что пожар начался еще примерно в 08:30 утра.
Ранее спасатели локализовали возгорание на площади 1300 квадратных метров. После этого на объекте ликвидировали открытое горение.
Прочие подробности пожара выяснятся.