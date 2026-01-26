Спасатель из Подмосковья в отпуске эвакуировал людей из горящего дома в Шатуре

Инцидент произошел в городе Шатура, когда старший смены поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части Максим Горин гулял с собакой и заметил дым, исходящий из жилого дома. Он немедленно начал стучать в двери и окна на первом этаже, чтобы разбудить спящих жильцов.

Один из жителей в панике выбежал на улицу, после чего Горин зашел в дом и вывел на свежий воздух женщину. Затем он вызвал экстренные службы по номеру «Система-112». На место прибыли сотрудники 286-й пожарно-спасательной части и федеральной противопожарной службы. Пожарные эвакуировали двух пожилых женщин с верхнего этажа и с помощью тепловизора обнаружили очаг возгорания за перегородкой в ванной комнате.

Специалисты вскрыли перегородку бензопилой и ликвидировали пожар. Благодаря оперативным действиям Максима Грина удалось избежать трагических последствий. Медицинская помощь жителям не понадобилась, пояснил начальник территориального управления №9 Сергей Жукин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.