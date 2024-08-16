Спасали других, сами погибли: снаряд угодил в авто активистов «Народного фронта»
В приграничье Курской области в автомобиль, в котором ехали сотрудники «Народного фронта», попал украинский снаряд. Двое активистов погибли, сообщает пресс-служба движения.
Добровольцы занимались вывозом местных жителей в пункты временного размещения. Всего в эвакуационной бригаде было 3 человека: двое скончались сразу, еще один получил ранения.
Установлены личности погибших — это медик гуманитарной миссии Молодежного крыла НФ в ДНР Николай Ковалев и координатор по СМИ РИК НФ в ДНР Давид Соколов.
Организация выразила соболезнования родным и близким жертв трагедии.
Госпитализирован замруководителя РИК НФ в Краснодарском крае Федор Геращенко. У него диагностировали осколочные ранения и ожоги.
Ранее стало известно, что ВС РФ отразили атаку украинской армии в направлении Русского Поречного под Курском.