Спасали других, сами погибли: снаряд угодил в авто активистов «Народного фронта»

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Два активиста ОНФ погибли во взорвавшемся от снаряда автомобиле под Курском

В приграничье Курской области в автомобиль, в котором ехали сотрудники «Народного фронта», попал украинский снаряд. Двое активистов погибли, сообщает пресс-служба движения.

Добровольцы занимались вывозом местных жителей в пункты временного размещения. Всего в эвакуационной бригаде было 3 человека: двое скончались сразу, еще один получил ранения.

Установлены личности погибших — это медик гуманитарной миссии Молодежного крыла НФ в ДНР Николай Ковалев и координатор по СМИ РИК НФ в ДНР Давид Соколов.

Организация выразила соболезнования родным и близким жертв трагедии.

Госпитализирован замруководителя РИК НФ в Краснодарском крае Федор Геращенко. У него диагностировали осколочные ранения и ожоги.

Ранее стало известно, что ВС РФ отразили атаку украинской армии в направлении Русского Поречного под Курском.