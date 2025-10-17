Создана «горячая линия» для родственников, пострадавших в Стерлитамаке

В связи с чрезвычайным происшествием на одном из предприятий Стерлитамака, где произошел взрыв, медицинские учреждения города перешли в режим повышенной готовности, сообщает портал UFA1.ru .

Городская больница № 1, куда доставлены пострадавшие, организовала работу «горячей линии» для информирования родственников.

Как сообщил ранее глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях, в результате ЧП пострадали восемь человек. На данный момент трое из них извлечены из-под завалов и госпитализированы. По данным медиков, одна пациентка находится в тяжелом состоянии, двое других — в состоянии средней тяжести, но без непосредственной угрозы для жизни.

Спасательные работы на месте взрыва продолжаются, ведутся поиски оставшихся пострадавших. Оперативный штаб координирует действия всех экстренных служб.