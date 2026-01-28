Совсем уродливо: участница «Бикини-десанта» засудила испортившего грудь хирурга

Участница проекта «Бикини-десант» и конкурса «Мисс Московия» выиграла суд у пластического хирурга, чьи действия привели к обезображиванию ее груди в результате удаления имплантатов. По словам женщины, врач должен был отговорить ее от операции, поскольку показаний для нее не было, сообщает сайт MK.Ru .

В 2024 году 37-летняя экс-модель решила удалить грудные импланты, которые носила около 14 лет, из-за опасений, связанных с информацией о вреде имплантатов и риске развития онкологических заболеваний, которую она обнаружила на онлайн-форумах. Там же она увидела рекламное объявление пластического хирурга, уроженца Узбекистана, работающего в клинике в Обнинске (Калужская область), и решила записаться к нему на консультацию. Специалист не стал разубеждать пациентку в необходимости хирургического вмешательства. Женщина также просила удалить фиброзные капсулы, которые формируются вокруг имплантов как естественная реакция организма, но врач отказался, объяснив, что без них результат будет неудовлетворительным с эстетической точки зрения.

Парадоксально, но после операции, проведенной в ноябре 2024 года, пациентка узнала, что капсулы все же были удалены без ее согласия. Увидев результат, женщина была шокирована.

«Там было все совсем уродливо. У меня была не просто плоскость, а минус ткань, и началось рубцевание ареол с ребрами. Затем последовали полгода ада. Я прошла многих пластических хирургов, и все мне говорили, что ничего уже не изменить, грудь так и останется изуродованной. Есть девушки, такие, как я, которые тоже могут оказаться в подобной ситуации. Я никому такого не пожелаю. Мне очень обидно, что меня никто не переубедил делать пластику без показаний к ней», — поделилась женщина.

Спустя 5 дней после операции клиника предприняла попытку улучшить форму груди и скорректировать недостатки с помощью липофилинга — процедуры, при которой жир, взятый с бедер пациентки, был пересажен в грудь. Однако и эта процедура не принесла желаемого результата — на бедрах остались ямки, похожие на целлюлит. Пациентка связала это с тем, что врачи не надели на нее компрессионное белье после забора жира. Кроме того, пересаженный жир не прижился и закапсулировался, что потребовало его удаления.

Экс-модель подала иск к пластическому хирургу в Балашихинский городской суд. Он удовлетворил его и потребовал компенсацию морального вреда в размере 120 тыс. рублей, но отказал в возврате средств, потраченных на операции. Отказ был мотивирован результатами экспертизы, которая установила наличие у женщины показаний к удалению имплантов вместе с капсулой — капсулярной контрактуры 3-й степени. При этом эксперты отметили, что врач должен был направить пациентку на консультацию к психотерапевту перед операцией.

Истица и ее представитель не согласны с решением суда и планируют подать апелляционную жалобу, настаивая на проведении повторной экспертизы.

«Мы доверяем врачам, думаем, что им виднее. А он ничего не сделал и не проверил, МРТ не провел. Видя, что с фигурой все в порядке и медицинских показаний нет, он должен был отказать в операции без заключения психотерапевта. А как врач по красоте он должен был сказать, как это будет в результате выглядеть. Кстати, ранее этот врач работал в одной печально известной питерской клинике, где пациентка умерла от осложнений после пластической операции», — рассказал представитель женщины.

Стоит отметить, что экс-модели все же удалось восстановить былую красоту. В конце марта 2025 года ей была проведена реконструкция груди другим пластическим хирургом, онкологом-маммологом. По словам женщины, теперь ее грудь выглядит эстетично.

