Совпадение или след Израиля: у москвича взорвался сматофон во время кибератаки

Смартфон взорвался в руках у мужчины в центре Москвы

Смартфон Honor 70 сдетонировал в руках у мужчины, который накануне прогуливался по столичному Арбату. В то же самое время спецслужбы Израиля устроили массовый подрыв гаджетов в Ливане, сообщает Mash .

В результате мужчина повредил руку, но дожидаться скорой помощи не стал и убежал с места ЧП.

Очевидцы позвонили оперативникам, те изъяли взорвавшийся смартфон и передали его экспертам. Теперь предстоит установить, не был ли телефон из той партии гаджетов с «сюрпризом», в которую Моссад (израильская разведка) заложил взрывчатку. Такие устройства реализовывались на ближневосточном рынке.

Однако, скорее всего, у китайского смартфона просто перегрелся аккумулятор. Сейчас его пострадавшего владельца разыскивают.

Стало известно, что боевики ХАМАС активно использовали телефоны Huawei и Honor до и во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года. В Иерусалиме жаловались на невозможность взлома этих китайских устройств из-за их уникальной зашифрованной экосистемы. Позднее появилась информация, что смартфоны начали активно изучать израильские специалисты.