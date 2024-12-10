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Сотрудницы «Уральских авиалиний» попали под поезд в Москве и погибли

Две сотрудницы «Уральских авиалиний» попали под поезд около железнодорожной станции Нагатинская в Москве. По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает ТАСС .

В пресс-службе «Уральских авиалиний» подтвердили, что девушки 2004 и 2005 годов рождения являлись сотрудницами компании. Родным и близким принесли искренние соболезнования.

«Немыслимая трагедия. Девушки погибли в нерабочее время, находились там по своим делам, были не в форменной одежде», — отметили в авиакомпании.

Трагедия произошла 8 декабря. По предварительным данным, девушки шли вдоль железнодорожных путей. Когда машинист заметил людей, он подал звуковой сигнал и применил экстренный тормоз, но избежать трагедии не получилось.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).