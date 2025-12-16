сегодня в 16:12

Сотрудницу охраны задержали после нападения на учительницу в школе Петербурга

Сотрудницу охраны задержали для дачи показаний после нападения ученика на учительницу в одной из школ Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба СУ СК России по Северной столице.

Накануне утром ученик Петербургской школы № 191 на улице Белорусской напал с ножом на 29-летнюю преподавателя математики. Пострадавшей оказали своевременную медицинскую помощь. После появления на месте ЧП правоохранителей девятиклассник попытался совершить самоубийство.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Силовики задержали сотрудницу охранного предприятия.

Предварительно, на входе в здание школы, несмотря на срабатывание рамки металлоискателей, охранница не предприняла мер для досмотра школьника, который впоследствии совершил преступление.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

