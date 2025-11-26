Сотрудники рехаба в Дедовске домогались девочек и пихали носки в рот мальчикам

13-летний экс-постоялец рехаба в Дедовске рассказал, какие зверства творили сотрудники учреждения с подростками. По его словам, администратор центра домогался девочек, а еще сотрудники засовывали провинившимся мальчикам носки в рот, сообщает SHOT .

Школьник лежал в реабилитационном центре с августа по конец ноября. Он лечился от токсикомании. Парень рассказал, что в рехабе был общий душ без дверей. Мальчики и девочки мылись в разное время.

Если кто-то из ребят заходил в душ, когда там была девочка, то все подвергались наказанию — мальчиков заставляли делать 500 приседаний. Однажды 12-летний подросток с нарушением психического развития отказался выполнять требование сотрудников. Его жестоко избили, после чего обмотали скотчем и засунули ему в рот носок.

По словам экс-пациента рехаба, мальчика во время избиения увели за закрытую дверь. Однако он так сильно кричал, что остальные постояльцы были в ужасе. Также парень рассказал, что администратор центра домогался девочек.

Подростков, выступающих против жестокости персонала, привязывали веревками к кроватям. Им также запихивали в рот носки. Кроме того, кормили пациентов дешевой и невкусной едой. Однажды голодного ребенка наказали за то, что он съел большую порцию слипшихся макарон — его заставили написать 500 раз одну и ту же фразу.

Ранее были озвучены и другие подробности страшных издевательств, которым подвергались подростки в рехабе в Дедовске. Детей морили голодом, их пытали и применяли к ним сексуальное насилие.

