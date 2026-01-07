Сотрудники полиции избили корреспондента в Москве

сегодня в 03:38

Газета «Известия» в Telegram-канале сообщила, что их сотрудника избили сотрудники полиции у клуба Москве.

Корреспондент Антон Шлячков прибыл к заведению и представился сотрудником СМИ. По его словам, ему заломали руки, повалили на землю, затащили внутрь самого заведения и начали наносить удары.

«Били в основном по корпусу, в том числе электрошокером», — рассказал он.

В ходе рейда силовики проверяли посетителей бара на наличие наркотиков.

После проверки документов корреспондента отпустили.

Ранее в Кумторкалинском районе Дагестана был задержан сын местного чиновника Даниял Абсаламов, устроивший в ночь с 26 на 27 декабря жесткий дебош в алкомаркете.

