Сотрудники полиции избили корреспондента в Москве
Газета «Известия» в Telegram-канале сообщила, что их сотрудника избили сотрудники полиции у клуба Москве.
Корреспондент Антон Шлячков прибыл к заведению и представился сотрудником СМИ. По его словам, ему заломали руки, повалили на землю, затащили внутрь самого заведения и начали наносить удары.
«Били в основном по корпусу, в том числе электрошокером», — рассказал он.
В ходе рейда силовики проверяли посетителей бара на наличие наркотиков.
После проверки документов корреспондента отпустили.
