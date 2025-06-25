Сотрудники ФСБ нейтрализовали 2 террористов в Подмосковье, они планировали взрыв

сегодня в 11:58

Пособников спецслужб Украины уничтожили в Подмосковье при изъятии СВУ из схрона

Двое граждан РФ извлекли взрывчатку из схрона рядом с одним из СНТ в Московской области, с помощью нее они хотели убить российского военного. Преступники были нейтрализованы сотрудниками ФСБ, сообщает РИА Новости .

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт. Во время задержания мужчины оказали вооруженное сопротивление.

Силовики стреляли в ответ и нейтрализовали преступников. Выяснилось, что они являлись пособниками спецслужб Украины.

На месте стрельбы нашли пистолеты Макарова, патроны, готовую к использованию взрывчатку, средства связи. В них обнаружили переписку, в которой обсуждались детали проведения теракта. Открыто уголовное дело.