Сотрудники ФСБ нейтрализовали 2 террористов в Подмосковье, они планировали взрыв
Пособников спецслужб Украины уничтожили в Подмосковье при изъятии СВУ из схрона
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Двое граждан РФ извлекли взрывчатку из схрона рядом с одним из СНТ в Московской области, с помощью нее они хотели убить российского военного. Преступники были нейтрализованы сотрудниками ФСБ, сообщает РИА Новости.
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт. Во время задержания мужчины оказали вооруженное сопротивление.
Силовики стреляли в ответ и нейтрализовали преступников. Выяснилось, что они являлись пособниками спецслужб Украины.
На месте стрельбы нашли пистолеты Макарова, патроны, готовую к использованию взрывчатку, средства связи. В них обнаружили переписку, в которой обсуждались детали проведения теракта. Открыто уголовное дело.