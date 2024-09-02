Сотрудники аэропорта ОАЭ потеряли багаж более 50 москвичей

Около полусотни россиян, летевших из Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты) в Москву, лишились своих чемоданов. Багаж остался в аэропорту ОАЭ, сообщает MSK1 .

Затем пассажиры выстроились в длинные очереди вместе с детьми, чтобы написать заявление об утрате багажа. Параллельно с этим россияне связывались с сотрудниками авиакомпании Air Arabia и пытались узнать, где их чемоданы. Однако представители фирмы отвечали лишь то, что местонахождение вещей им неизвестно.

Позднее выяснилось, что потеря чемоданов москвичей для авиакомпании, выполняющей рейсы из Шарджи, — не редкость. Одна из читательниц сообщила, что 2 сентября в аэропорт прибыл багаж, который был зарегистрирован 29 августа. То есть, прошлые пассажиры на протяжении нескольких дней не могли получить потерянные вещи.

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