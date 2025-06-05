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Сотрудник транспортной организации погиб из-за схода двух вагонов в Забайкалье

На железной дороге в Забайкальском крае в ночь на 5 июня произошел сход двух вагонов. В результате погиб работник транспортной организации, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

Трагедия произошла около 03:00 по местному времени на ст. Забайкальск. Тепловоз совершал маневровые работы и наехал на тупиковую призму вагона на 25-м железнодорожном пути Забайкальской железной дороги.

Два вагона сошли с рельсов. Работник транспортной организации получил серьезные травмы. Его госпитализировали, но врачи не смогли спасти пострадавшего.

По данному инциденту проводится доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие смерть человека).

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, оценивается ущерб. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее на Брянской железной дороге был обнаружен неразорвавшийся заряд взрывчатки. Экспертиза показала, что диверсанты использовали С-4 американского производства.