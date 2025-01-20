Сотрудник маркетплейса в Москве растоптал бюстгальтер после ссоры с клиенткой

В Москве сотрудник маркетплейса втоптал в грязь бюстгальтер клиентки, которая требовала составить акт о ненадлежащем состоянии товара. Вещь была повреждена — это заметно невооруженным глазом, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Конфликт между женщиной и сотрудником маркетплейса произошел после того, как горожанка пришла забрать бюстгальтер PLAYBOY 75D, на который ранее был оформлен возврат от покупательницы. Когда продавец получила свой товар, тот оказался испорчен: от него исходил тухлый запах, он был мокрым и выглядел непрезентабельно.

Клиентка пункта выдачи начала возмущаться о качестве своего товара, после чего получила пояснение от сотрудника точки, что во время транспортировки бюстгальтера коробка намокла, но это не является поводом для составления акта о состоянии товара. Женщине пришлось уйти, но вскоре она вернулась вместе с мужем и мобильным телефоном, на который фиксировала все, что происходит в пункте выдачи.

История закончилась штрафом в 4 тыс. рублей для сотрудника маркетплейса, который не сдержал эмоций при виде недовольных клиентов с камерой. В порыве гнева он выскочил на улицу с коробкой, содержащей женское белье, и с яростью отправил ее в лужу, сопровождая действия нецензурными выражениями. Инцидент серьезно повлиял на здоровье покупательницы — ей потребовалась экстренная медицинская помощь из-за скачка артериального давления. Примечательно, что за испорченный бюстгальтер ответственность понес курьер, а не разгневанный работник, которого наказали только за оскорбления.

По решению мирового судьи пострадавшей женщине обязаны выплатить компенсацию в размере 4560 рублей. Сумма включает стоимость испорченного белья, компенсацию морального ущерба и дополнительный штраф за отказ от добровольного возмещения. Примечательно, что проведенное исследование показало: когда мужчина проявил агрессию по отношению к бюстгальтеру и втоптал его в грязь, тот уже находился в непригодном состоянии.